Basketball

vor 17 Min.

So tickt die nächste Generation in der Basketball-Familie Jerkic

Plus Vater Dario ist eine Institution als Spieler, Trainer und Sportdirektor. Jetzt treten die Söhne in seine Fußstapfen – und demnächst werden sie ihm über den Kopf wachsen.

Von Pit Meier

Niko Jerkic war in der vergangenen Woche mit 17 Punkten bester Werfer der kroatischen U16 beim 80:66-Sieg in Zadar gegen die slowenischen Altersgenossen, dazu kommen sechs Rebounds und zwei Korbvorlagen. Sein Verein BBU‘01 hat dem 15-jährigen Niko zu dieser Leistung in den sozialen Medien gratuliert und die Zahlen im Länderspiel beweisen: In der Weißenhorner Basketball-Familie Jerkic wächst eine neue Generation heran.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

