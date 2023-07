Basketball

Tausende Fans wollen sich mit dem Meisterpokal fotografieren lassen

Plus Tausende Fans kommen zum „Champions Day“ der Ulmer Basketballer – und alle wollen ein Foto mit dem Meisterpokal. Auch exklusive Einblicke in die Kabine gibt es.

Das Objekt der Begierde ist 59 Zentimeter groß und etwas mehr als sechs Kilo schwer, hat Produktionskosten in Höhe von 10.000 Euro – aber einen unbezahlbaren Wert. Seit zwei Wochen ist der Meisterpokal der Basketball-Bundesliga in Ulm, Neu-Ulm und drumherum ziemlich begehrt. Als die Fans des frisch gebackenen Titelträgers Ratiopharm Ulm beim „Champions Day“ am Samstag die Möglichkeit hatten, hinter die Kulissen zu schauen und unter anderem auch persönliche Erinnerungsfotos mit der BBL-Trophäe zu machen, bildete sich vor dem Orange Campus zeitweise eine Schlange, die fast bis hinüber zur Donau reichte. Tausende waren gekommen.

Gute zwei Wochen ist es her, dass die Mannschaft von Ratiopharm Ulm sensationell den ersten deutschen Meistertitel der Vereinsgeschichte feierte. Nach großem Meisterzug mit Party auf dem Münsterplatz öffnete sich nun mit dem Orange Campus auch das Herzstück des Klubs und schaffte einen weiteren emotionalen Tag voller Erinnerungen.

