Und wieder startet Ratiopharm Ulm gegen den FC Bayern in die Saison

Die Basketball-Bundesliga hat den Spielplan für die neue Saison veröffentlicht. Für Ratiopharm Ulm geht die los wie die vergangene Runde: Mit einem Spiel beim FC Bayern München.

Mit einem Heimspiel gegen die Veolia Towers Hamburg eröffnet der deutsche Meister Alba Berlin am Mittwoch, 28. September, die Saison 2022/2023 in der Basketball-Bundesliga (BBL). Die BBL hat am Freitag den Spielplan veröffentlicht und der bringt für Ratiopharm Ulm wenig Neues. Denn im ersten Spiel der neuen Runde geht es wie im vergangenen Jahr zum FC Bayern München. Gespielt wird am Samstag, 1. Oktober. Das erste Heimspiel bestreiten die Ulmer dann vier Tage später gegen die BG Göttingen. Am Sonntag, 9. Oktober, geht es zum Bundesliga-Neuling nach Rostock.

Die Liga wird für die Nationalmannschaften während der Saison zwei Spielpausen einlegen - vom 7. bis 15. November und vom 20. bis 28. Februar. Die Hinrunde endet am 29. Januar, die Rückrunde voraussichtlich am 7. Mai. Schon eine Woche später beginnen dann die Play-offs.

Wie die Liga mitteilt, haben mittlerweile auch die drei Vereine, denen die Lizenz im Mai mit einer auflösenden Bedingung oder mit Auflagen erteilt wurde, alle verlangten Nachweise termingerecht und vollumfänglich erbracht. Somit sei das Lizenzierungsverfahren für die Saison 2022/2023 abgeschlossen, die BBL startet mit 18 Clubs in die kommende Spielzeit. Der Streaming-Dienst Magenta Sport zeigt weiterhin alle Spiele live.

Die Hinrundenspiele von Ratiopharm Ulm im Überblick

Samstag, 1. Oktober, 18 Uhr FC Bayern München - Ratiopharm Ulm

Mittwoch, 5. Oktober, 19 Uhr Ratiopharm Ulm - BG Göttingen

Sonntag, 9. Oktober, 15 Uhr Rostock Seawolves - Ratiopharm Ulm

Freitag, 21. Oktober, 20.30 Uhr EWE Baskets Oldenburg - Ratiopharm Ulm

Samstag, 29. Oktober, 18 Uhr Ratiopharm Ulm - Medi Bayreuth

Samstag, 5. November, 18 Uhr Ratiopharm Ulm - Niners Chemnitz

Sonntag, 20. November, 15 Uhr MLP Academics Heidelberg - Ratiopharm Ulm

Sonntag, 27. November, 15 Uhr Fraport Skyliners Frankfurt - Ratiopharm Ulm

Samstag, 10. Dezember, 18 Uhr Ratiopharm Ulm - Hakro Merlins Crailsheim

Dienstag, 27. Dezember, 20.30 Uhr MHP Riesen Ludwigsburg - Ratiopharm Ulm

Freitag, 30. Dezember, 19 Uhr Ratiopharm Ulm - Basketball Löwen Braunschweig

Dienstag, 3. Januar, 19 Uhr Ratiopharm Ulm - Telekom Baskets Bonn

Samstag, 7. Januar, 20.30 Uhr Veolia Towers Hamburg - Ratiopharm Ulm

Samstag, 14. Januar, 18 Uhr Ratiopharm Ulm - Würzburg Baskets

Sonntag, 22. Januar, 15 Uhr Syntainics MBC - Ratiopharm Ulm

Samstag, 28. Januar, 20.30 Uhr Ratiopharm Ulm - Brose Bamberg