Warum Verträge im Basketball eine haarige Angelegenheit sind

Seine Zeit in Ulm geht vermutlich zu Ende. Der Vertrag von Devin Robinson läuft Ende November aus, eine Verlängerung ist unwahrscheinlich.

Plus Demnächst verliert das Arbeitspapier von Devin Robinson seine Gültigkeit - und wird wohl nicht verlängert. In Ulm haben zudem vier Nationalspieler im Training gefehlt.

Von Pit Meier

Vier Spiele hat Ratiopharm Ulm in diesem Monat auf nationaler und internationaler Ebene noch vor der Brust: Zuerst das am Sonntag (15 Uhr) in Heidelberg, dann die gegen Badalona, Frankfurt und die ukrainische Mannschaft Prometey Slobozhanske. Es könnten die letzten Spiele für Devin Robinson sein. Der Zeitvertrag des 2,03 Meter großen Amerikaners läuft Ende dieses Monats aus, die Neigung zur Verlängerung seines Arbeitspapiers ist dem Vernehmen nach bei Ratiopharm Ulm nicht sonderlich ausgeprägt.

