Wieder vor Zuschauern: Ratiopharm Ulm schlägt Oldenburg

Plus Beide Trainer und ein paar Spieler melden sich beim Sieg gegen Oldenburg zurück und die Kulisse beweist: Die Ulmer können sich auf ihren Anhang verlassen

Von Pit Meier

Vorab war unklar gewesen, wer alles dabei sein würde beim Spiel der Basketball-Bundesliga zwischen Ratiopharm Ulm und Oldenburg. Dass nach Wochen erstmals wieder Besucher in die Halle durften, das war natürlich bekannt. Aber erst seit Montagabend wissen die Basketballer sicher, dass ihre Fans ihnen nach wie vor die Treue halten. Es kamen 1500 Zuschauer, das Kontingent wurde somit ausgeschöpft – das schafft bekanntlich längst nicht jeder Verein im Basketball und in anderen Sportarten. Zu Kader gehörten mit Ausnahme des kranken Brasilianers Cristiano Felicio und des verletzten Karim Jallow wieder alle Ulmer Stammkräfte, auf der Bank saßen wieder die Trainer Jaka Lakovic und Tyron McCoy. Der Ulmer Kapitän Per Günther sprach bei Magenta-Sport übrigens von einer „verrückten Covid-Woche“, womit das endlich geklärt sein sollte. Sprecher des Vereins waren zuvor bei Fragen zur Infektionswelle innerhalb der Mannschaft mächtig rum geeiert und hatten eine komische Geheimniskrämerei betrieben. Alle zusammen – die Fans sowie die wieder gesunden Spieler und Trainer – hatten jedenfalls erheblichen Anteil daran, dass Ulm mit einem 86:78 gegen Oldenburg den sechsten Bundesligasieg nacheinander feierte und sich in der Tabelle auf den zweiten Platz hinter Bayern München schob.

