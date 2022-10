Wird die Ulmer Sehnsucht nach Erfolg ausgerechnet im Eurocup gestillt?

In der Bundesliga läuft es für die Basketballer von Ratiopharm Ulm noch gar nicht. Im Eurocup will das Team nun gegen Brescia Selbstvertrauen tanken.

Nein, der Eurocup sei in schwierigen sportlichen Zeiten weder ein lästiger Nebenschauplatz für die Bundesliga-Basketballer von Ratiopharm Ulm, noch die richtige Bühne für taktische Experimente. „Wir wollen uns auf internationalem Niveau beweisen und unsere Fans unterhalten“, sagt Ulms Trainer Anton Gavel vor dem Heimspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen Germani Brescia. Bereits zum fünften Mal treffen die beiden Mannschaften auf dieser Ebene aufeinander, noch hat Ulm mit 3:1-Siegen die Nase vorn.

In der Bundesliga warten die Ulmer nach wie vor auf den ersten Saisonsieg, das nagt am Selbstvertrauen. Gavel sehnt sich daher nach einem Erfolgserlebnis. Ganz egal in welchem Wettbewerb. „Das wäre so wichtig für uns alle“, meint er. Im Eurocup gab es immerhin schon einmal Grund zur Freude, gegen Venedig wurde 81:80 gewonnen. Auch vor einer Woche in Litauen machten die Ulmer gegen Panevezys drei Viertel lang ein richtig gutes Spiel. Den zweiten Abschnitt hatten sie allerdings mit 9:23 abgegeben – und damit auch die gesamte Partie (76:80). „Das haben wir klar und deutlich angesprochen. So etwas darf sich auf gar keinen Fall wiederholen“, sagt Gavel.

Wiedersehen mit den Ex-Ulmern Petrucelli und Caupain

Sein Team wird aber vor allem defensiv erneut gehörig gefordert sein. Brescia, im Eurocup ebenfalls mit einer Niederlage und einem Sieg gestartet, kommt unter anderem mit den ehemaligen Ulmern John Petrucelli und Troy Caupain, zwei physisch starken Spielern. „Das wissen wir, aber Sorgen macht uns das nicht“, meint der Cheftrainer.

Der Einsatz von Karim Jallow ist noch fraglich

Ob Gavel am Mittwoch wieder auf Karim Jallow zurückgreifen kann, ist indessen noch offen. Er hat sich am Freitagabend in Oldenburg das Steißbein geprellt. Gavel: „Wir müssen abwarten, hoffen aber natürlich, dass er dabei sein kann.“