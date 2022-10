Basketball

16:46 Uhr

Yago Santos soll der Ulmer Basketball-Gemeinde noch viel Freude bereiten

Plus Anton Gavel bittet um Geduld mit Yago Santos. Der Pokal beginnt mit einem Spiel gegen Göttingen – an einem perfekten Tag ist in diesem Wettbewerb viel möglich.

Von Pit Meier

In den vergangenen fünf Jahren haben Alba Berlin und Bayern München die deutsche Meisterschaft im Basketball unter sich ausgemacht. In diesem Wettbewerb geht also angesichts der Dominanz der beiden Branchenriesen normalerweise nichts für Mannschaften wie die von Ratiopharm Ulm. Dreimal in einer Serie gegen die Albatrosse oder die Bayern gewinnen? Das ist fast unvorstellbar. Aber einmal, das könnte möglich sein, wenn der Favorit einen gebrauchten Tag erwischt und der Außenseiter einen nahezu perfekten. Im Pokal reicht dieser eine Sieg und deswegen sagt auch Anton Gavel: „Man treibt Sport, um Titel zu gewinnen. Der einfachere Weg führt über den Pokal.“ Der Trainer von Ratiopharm Ulm gastiert mit seiner Mannschaft im Achtelfinale dieses Wettbewerbs am Sonntag (15 Uhr) in Göttingen.

