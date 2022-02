Basketball

18.02.2022

Zum Feiern reicht die Kraft noch: Müde Ulmer gewinnen gegen Würzburg

Plus Ratiopharm Ulm erkämpft sich in der Bundesliga gegen Würzburg einen 92:86-Heimsieg. Daran kann auch der Rekord eines völlig entfesselten Gästespielers nichts ändern.

Von Stephan Schöttl

Dieser Mann war am Freitagabend einfach nicht zu bremsen: Würzburgs Desi Rodriguez, eigentlich durch eine Verletzung der Achillessehne angeschlagen, machte im Duell mit Ratiopharm Ulm das Spiel seines Lebens. Was er auch versuchte, der 25-jährige US-Amerikaner traf und traf. Seine persönliche Bestleistung in der Basketball-Bundesliga (BBL) hatte er mit 24 Punkten schon nach 25 Spielminuten aufgestellt, 34 Punkte wenig später wären bereits Karriererekord gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen