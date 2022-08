Zwei-Meter-Hüne tritt die Nachfolge von Jaron Blossomgame in Ulm an

Josh Hawley hat zuletzt in Rumänien gespielt. Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath schwärmt von den Qualitäten des 25-jährigen US-Amerikaners.

Mit einem 2,03 Meter großen Modell-Athleten regelt Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm die Nachfolge des nach Monaco abgewanderten Jaron Blossomgame. Der 25-jährige US-Amerikaner Josh Hawley einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Er spielte vier Jahre an der Tarleton State Universität in seiner Heimat Texas. Drei Jahre legte er fast ununterbrochen beeindruckende Werte an Punkten und Rebounds auf, war einmal Verteidiger des Jahres in seiner Konferenz. Dann folgte der Schritt über den Atlantik. Beim georgischen BC Vera etablierte sich Hawley schnell. Von dort ging es weiter nach Rumänien. Mit 15 Punkten und 7,7 Rebounds im Schnitt bestätigte er dort die Leistungen aus dem Vorjahr.

Sportdirektor Thorsten Leibenath freut sich: „In seinen ersten beiden Profijahren in Europa hat er in kleineren Ligen mit außergewöhnlichen Leistungen auf sich aufmerksam machen können. Wir bekommen mit ihm einen höchst athletischen Spieler mit flinken Fingern in der Verteidigung und Durchsetzungskraft im Rebound. Offensiv beeindruckt er vor allem im schnellen Spiel nach vorne. Durch seinen guten Wurf ist er darüber hinaus sehr variabel einsetzbar.“