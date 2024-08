Der Spielplan ist da: Ulmer Basketballer beginnen in Chemnitz

Der Fokus der Basketballfans richtet sich derzeit noch auf die Olympischen Spiele in Paris. Doch die neue Bundesliga-Saison wirft bereits ihre Schatten voraus. Jetzt wurde der Spielplan der 59. Runde veröffentlicht. Erstmals seit fünf Jahren startet die Basketball-Bundesliga wieder mit 17 Teams in den Wettbewerb, was den Ulmern spielfreie Termine am 13. und 30. Spieltag verschafft. Los geht es am Sonntag, 22. September, bei den Niners Chemnitz. Zum ersten Heimspiel sind am Samstag, 28. September, um 18.30 Uhr die Würzburg Baskets zu Gast in der Ratiopharm-Arena, schon eine Woche später kommen die MHP Riesen Ludwigsburg zum Derby an die Donau.

Wiedersehen mit Meistertrainer Anton Gavel im neuen Jahr

Durch die Teilnahme von gleich elf deutschen Klubs an internationalen Wettbewerben und den Spielpausen bei Einsätzen der Nationalmannschaften werden sich allerdings wieder Spielverlegungen ergeben. Dementsprechend wurde bereits der dritte Spieltag aufs neue Jahr gelegt: Am 2. Januar kommt es zum Wiedersehen mit dem Ulmer Meistertrainer Anton Gavel, der in der kommenden Saison in Bamberg an der Seitenlinie steht. Die Hinrunde der Basketball-Bundesliga endet am 20. Januar, die Rückrunde voraussichtlich am 11. Mai.

Die Ulmer treten in der neuen Saison überwiegend an Samstagen an. Das letzte Spiel des Jahres steigt beim amtierenden deutschen Meister und Pokalsieger aus München im neuen SAP-Garden am Sonntag, 29. Dezember. Die Heimspiel-Höhepunkte gegen München und Berlin finden erst 2025 statt. Alle Spiele werden im Internet nach wie vor vom Streamingdienst Dyn übertragen.