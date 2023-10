Aus für Trainer Roland Jegg beim FV Bellenberg

Nach einem starken ersten Jahr in der Kreisliga A Iller läuft es jetzt gar nicht mehr für den FV Bellenberg. Das hat die übliche Konsequenz.

Acht Punktspiele, acht Niederlagen, inklusive Pokal sind es sogar neun Niederlagen in dieser Saison – beim FV Bellenberg hat man die in dieser Situation übliche Konsequenz gezogen und sich in gegenseitigem Einvernehmen von Trainer Roland Jegg getrennt. Der hatte die Bellenberger zum Ende der Saison 2021/22 als Meister der Kreisliga B in die Kreisliga A Iller geführt, wo es in einem starken ersten Jahr zu Tabellenplatz fünf reichte. Jetzt aber ziert der FV Bellenberg das Ende des Tableaus. Über einen Nachfolger von Jegg wurde bisher nicht entschieden. (pim, Bild: Roland Furthmair)