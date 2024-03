FV Bellenberg sorgt für klare Verhältnisse im Kellerduell mit dem FC Illerkirchberg

Der FV Bellenberg fertigt den FC Illerkirchberg hoch verdient mit 5:0 ab. Das will und kann auch der Trainer des Schlusslichts nichts schön reden.

Deutlich mit 5:0 gewann der FV Bellenberg das Kellerduell in der Fußball-Kreisliga A Iller gegen FC Illerkirchberg. Die Klatsche für das Schlusslicht geht auch in dieser Höhe voll und ganz in Ordnung. Auch Trainer Selim Cicek-Bader wollte da nichts schön reden: „Da muss man der Realität ins Auge blicken, wir haben zurecht verloren.“ Sein Team kam während der gesamten Spieldauer zu kaum einer Torchance.

Ganz anders traten die Hausherren auf. Von Beginn an hatten sie den Fuß auf dem Gaspedal und legten auch eine entsprechende Körpersprache an den Tag. Nach drei Halbchancen für Noah Ott (6.), Dusan Stojanovic (9.) und Johannes Hilgartner (11.) machten sie in der 13. Minute ernst und erzielten durch Quendrim Thaqi die Führung. Nur eine Zeigerumdrehung später erhöhte Stojanovic auf 2:0. In der 25. Minute stellte wiederum Thaqi bereits auf 3:0. Zur Halbzeit war Illerkirchberg mit diesem Ergebnis sogar noch gut bedient.

FV Bellenberg schlägt den FC Illerkirchberg

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis die Hausherren nachlegten. Torschütze war dieses Mal Marco Mauerer (54.). Spätestens damit war das Illerkirchberger Schicksal endgültig besiegelt. Vier Minuten später zeigte der Unparteiische Jürgen Frick auf den Elfmeterpunkt, nachdem Robin Horlacher von Patrick Schregle gelegt wurde. Stojanovic trat an und verwandelte sicher zum 5:0 (58.).

Danach schalteten die Gastgeber in den Verwaltungsmodus und ließen ihrem Gegner mehr Spielraum, den der aber überhaupt nicht nutzen konnte. Die Chancen hatten weiterhin nur die Bellenberger. Nach der Partie war der Bellenberger Spielertrainer Wolfgang Klar erleichtert: „Das war eine geschlossenen Mannschaftsleistung, mit der ich sehr zufrieden bin. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“