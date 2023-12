Bellenberg

vor 47 Min.

Kim Haciok vom FV Bellenberg: Fußball liegt bei ihr in der Familie

Plus Die Bellenberger Stürmerin Kim Haciok wird von Abwehrspielerinnen gefürchtet und von den Fans gemocht – das beweist das Ergebnis unserer Sportstar-Wahl.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Bei der Wahl unserer Zeitung zum Sportstar des Monats November hat Kim Haciok Platz zwei hinter Timo Leitner vom TSV Buch belegt. „Das hat mich unheimlich gefreut“, sagt die Angreiferin des Fußball-Verbandsligisten FV Bellenberg und schiebt einen Satz hinterher, der ihren Ehrgeiz erahnen lässt: „Natürlich hätte ich noch lieber gewonnen.“ Kleiner Trost: Ihre 4071 Stimmen hätten in vielen anderen Monaten zum Sieg gereicht.

Kim Haciok ist zusammen mit Verena Erben die Toptorjägerin ihrer Mannschaft. Beide Angreiferinnen haben in dieser Saison jeweils drei Treffer erzielt. Der FV Bellenberg ist eben nicht unbedingt die Offensivmaschine der Verbandsliga, nur 17 Tore hat die Mannschaft insgesamt geschossen. Trainer Alfredo Fant legt eben viel Wert auf eine stabile Defensive und Kim Haciok sagt: „Mir als Stürmerin kommt das natürlich nicht so entgegen. Aber der Erfolg spricht für diese Taktik.“ Bellenberg belegt mit fünf Punkten Rückstand auf Primus Heidenheim Tabellenplatz zwei und überwintert ungeschlagen. Das direkte Duell mit Heidenheim hat Bellenberg Ende Oktober auswärts mit dem nicht untypischen Ergebnis von 1:0 gewonnen, den entscheidenden Treffer erzielte Kim Haciok kurz vor Schluss. Geht da im neuen Jahr vielleicht sogar noch was in Sachen Meisterschaft? „Normalerweise ist Heidenheim besser“, sagt die 31-jährige Frau, die als medizinische Fachangestellte in einer Neu-Ulmer Kinderarztpraxis arbeitet: „Aber man kann alles schaffen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen