30.04.2023

Ratiopharm Ulm ohne Chance gegen Alba Berlin

Tommy Klepeisz (am Ball) war einer der wenigen Ulmer, die auch in der Offensive immer wieder Lösungen fanden. Hier versucht er sich gegen Jaleen Smith durchzusetzen. Foto: nordphoto/Engler

Plus Ulm verliert in der Hauptstadt und wird wohl auch in den Play-offs auf die Albatrosse treffen. Das riecht nach einem frühen Saisonende – aber es gibt einen winzigen Hoffnungsschimmer.

Von Pit Meier

Wenn in den Tabelle alles so bliebt wie es ist, dann bekommt es Ratiopharm Ulm in den Play-offs der Basketball-Bundesliga mit Alba Berlin zu tun. Nach der 79:91-Niederlage in der Hauptstadt am Sonntag ist zu befürchten, dass Ulm in dem Fall in dieser Saison noch genau sechs Spiele macht. Drei in der Hauptrunde und dann eben noch drei in den Play-offs gegen den deutschen Meister. Es gibt allenfalls einen winzigen Hoffnungsschimmer.

Ulm war schon im Heimspiel kurz vor Weihachten gegen die Albatrosse mit 83:110 fürchterlich unter die Räder gekommen – das war, bevor Bruno Caboclo verpflichtet wurde. Im Rückspiel am Sonntag stand der brasilianische Center nur als Teilzeitarbeiter für etwas mehr als 15 Minuten zur Verfügung, weil er wieder einmal seine schon überwunden geglaubten Foulprobleme hatte. Die ersten zehn Punkte seiner Mannschaft gingen ausschließlich auf sein Konto, aber nach nicht einmal acht Minuten im ersten Viertel hatte Caboclo auch schon drei Fouls auf seinem Konto und die bis dahin einzige Ulmer Offensivwaffe wurde bis weit in die zweite Halbzeit hinein auf die Bank beordert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

