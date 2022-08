Zehnkämpfer Manuel Eitel stürmt zum deutschen Meistertitel

In seinem ersten Zehnkampf nach einer dreijährigen Verletzungspause gelingt dem Ulmer ein emotionales Comeback. Sein Verein feiert noch weitere Erfolge.

Zwei Goldmedaillen für Manuel Eitel und Roman Jocher, Bronze für Carolin Bender und eine Fülle persönlicher Bestleistungen für den Nachwuchs – die deutschen Meisterschaften in Bernhausen und Halle bestätigten den Ulmer Ruf als MehrkampfHochburg.

Besonders glücklich war natürlich Manuel Eitel, der in seinem ersten Zehnkampf seit drei Jahren nicht nur dem lange angeschlagenen Körper wieder vertrauen konnte, sondern in Bernhausen mit 8189 Punkten auch gleich seine Bestleistung um 60 Zähler übertraf. Damit sammelte er auch Punkte für die Weltbestenliste, die im kommenden Jahr über die Zulassungen zu den Weltmeisterschaften entscheidet. Nach tollen 10,48 Sekunden über die 100 Meter am ersten Tag folgten die Disziplin-Highlights für Eitel am Schluss: Erst jagte er den Speer mit 61,11 zum ersten Mal über die 60-Meter-Marke, dann lief er mit starken 4:36,57 Minuten über 1500 Meter die neue Bestleistung und den Titel nach Hause. Hinterher gestand er: „„Ich bin froh, dass es vorbei ist. Es waren zwei anstrengende Tage, auch emotional, weil ich so lange keinen Zehnkampf mehr gemacht habe. Es waren wieder Höhen und Tiefen. Ich wusste vorher nicht, was ich erwarten konnte.“

Auf eine starke Laufleistung konnte auch U20-Sieger Roman Jocher vertrauen: Mit 4:38,05 Minuten nahm der 19-Jährige dem bis dahin führenden Fred Isaac Fleurisson (Berlin) mehr als 40 Sekunden ab und lief mit 7176 Punkten noch zu einem sicheren Sieg. Eine Genugtuung für Jocher, der als Jahresbester Ende Juli wegen einer Corona-Infektion die Reise zu den U20-Weltmeisterschaften in Kolumbien nicht hatte antreten dürfen. Mit 2:19,99 Minuten über 800 Meter rannte Carolin Bender in der U23 noch auf den Bronzerang, der trotz starker 14,14 Sekunden über die Hürden, 24,40 über 200 Meter und 5,99 Meter im Weitsprung schon verpasst schien. Dominik Petzold landete mit 6402 Punkten bei den Männern auf Rang acht, Max Baur mit 6234 in der U20 auf Platz zehn.

Bei den Titelkämpfen der U16 in Halle an der Saale glänzte der Nachwuchs des SSV Ulm 1846 mit fünf neuen Mehrkampfbestleistungen. Am besten platzierte sich Hannes Klecker als Fünfter der M14 mit 4776 Punkten im Neunkampf. 47,13 Meter mit dem Speer und 12,04 Sekunden im 100-Meter-Sprint stachen bei Klecker heraus. Eine 11,77 über 100 Meter legte Felix Schmidt bei den 15-jährigen hin. Gemeinsam mit Theo Keller holten sich die beiden Rang vier in der Teamwertung hinter den extrem starken Teams aus Mainz, Halle – beide über dem deutschen Rekord – und Leverkusen. Bei den Mädchen erreichte Mina Kölle mit 3.473 Punkten Rang 9 im Siebenkampf der W14.