Bernstadt

16.06.2023

SV Oberelchingen bleibt im Aufstiegsrennen

Plus Fabio Kühn dreht fast im Alleingang das Relegationsspiel gegen den SV Westerheim für den SV Oberelchingen.

Von Jürgen Schuster

Etwas mehr als 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden beim ersten Halbfinalspiel um den letzten freien Platz in der Bezirksliga zwischen dem SV Westerheim und dem SV Oberelchingen in ein Wechselbad der Gefühle gestürzt – auch wenn die Elchinger am Ende mit 5:1 und damit dem Ergebnis nach klar gewannen.

Die Partie in Bernstadt hatte ihre ganz eigene Dramaturgie, denn das Team von der Alb erwischte den besseren Start. Doch Stephan Sonnentag und Stefan Karrasch vergaben ihre Chancen. Nach wenigen Minuten verflachte das Spiel aber und bis auf wenige emotionale Scharmützel wurde es recht langweilig. Erst in der Schlussphase der ersten Spielhälfte beschlossen die Spieler, aus dem Sommerkick wieder eine etwas spannendere Partie zu machen. Zunächst konnten die Westerheimer einen Kopfball von Fabio Kühn im allerletzten Moment auf der eigenen Torlinie klären (37.). Im direkten Gegenzug hatte SVO-Schlussmann Isaac Amoh auch ein bisschen Dusel, als er den Ball nach einem Schuss von Moritz Wüme mit Mühe an den Pfosten lenken konnte. Das 1:0 des Alb-Vizes unmittelbar vor dem Pausenpfiff hatte sich somit ein bisschen angedeutet. Timo Klein stand völlig frei und konnte den Ball ebenso mühelos wie überlegt im SVO-Gehäuse unterbringen (45.).

