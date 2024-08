Aufsteiger SGM Senden-Ay freut sich auf die Heimpremiere

Ein erster und einziger Spieltag taugt natürlich noch nicht für Prognosen, erstaunliche Resultate förderte der Saisonauftakt in der Bezirksliga Donau-Iller am letzten Wochenende trotzdem zutage. Etwas überraschend war bereits der 2:1-Sieg des FV Asch-Sonderbuch im fast schon traditionellen Eröffnungsspiel der Liga gegen Westerheim am Freitag vor einer Woche. So richtig einen rausgehauen haben jedoch die Kicker des TSV Langenau am Sonntag gegen Aufsteiger SV Ringingen. Dem hat an der Nau nicht einmal ein ebenso schneller wie deutlicher Vorsprung gereicht. Bereits nach 24 Minuten schien beim Stand von 0:3 alles für die Ringinger gelaufen zu sein. Dann kamen die Hausherren ins Rollen und triumphierten am Ende gar noch mit 8:4.

Jürgen Schuster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Neu- Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis