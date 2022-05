Erst die Party, dann der Kater für den SV Tiefenbach

Tiefenbach verliert völlig unnötig den Südgipfel gegen Obenhausen. Beide Trainer setzen in diesem wichtigen Spiel auf ihre Vorruheständler.

Der SV Tiefenbach musste nach den gelungenen Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsjubiläum am Freitag bereits am Sonntag einen sportlichen Rückschlag im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Christoph Schregle unterlag dem TSV Obenhausen im wichtigen Derby völlig unnötig mit 1:2. Obenhausen hingegen hat durch den Erfolg sechs Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze und drei Punkte auf den Relegationsplatz.

Die Bedeutung der Partie wurde vor dem Anpfiff schon durch einen Blick auf die Aufstellungen der beiden Mannschaften deutlich. Beide Trainer hatten ihre Vorruheständler zurück in den aktiven Dienst beordert. Bei Obenhausen organisierte der frühere Illertisser Regionalligaspieler Uli Klar die Defensive und das Mittelfeld erhielt ab der 51. Minute durch Sebastian Gößler Unterstützung.

Tiefenbachs Trainer Schregle schickte auf der Gegenseite Simon Zweifel als Chef-Strategen ins Spiel und ließ zudem Oldie Stefan Haugg die ein oder andere Feuerspur auf der linken Außenbahn in den Rasen brennen. Alle vier Routiniers wussten in diesem Südschlager ihre nach wie vor vorhandene Bedeutung für ihren Verein zu unterstreichen. Obenhausens Uli Klar setzte mit seinem feinen Assist zum späten Siegtreffer von Dominik Maisch (89.) sogar ein nachhaltiges Ausrufezeichen.

Insgesamt war der Sieg der Truppe von Jürgen Zwatschek freilich glücklich, wie der Trainer selbst nach dem Schlusspfiff einräumte. Der Tiefenbacher Kollege Christoph Schregle stieß ins gleiche Horn, er packte sich dabei allerdings auch gleich selbst an der Nase. „Wir waren die klar bessere Mannschaft, pennen aber zweimal und kassieren so diese dummen Tore“, haderte er mit seinen Schützlingen.

Die hatten zuvor zu viele gute Möglichkeiten verbummelt, um die Tiefenbacher Führung von Manuel Moro (55.) deutlicher zu gestalten. Ein Eigentor von Julian Eisele sorgte in der 68. Minute für den Ausgleich.