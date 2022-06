Obenhausen und Ingstetten/Schießen bangen weiter

Obenhausen und Ingstetten/Schießen trennen sich unentschieden. Die Entscheidung über die Teilnahme an der Relegation wird damit vertagt.

Die Partie am Pfingstmontag zwischen dem TSV Obenhausen und der SGM Ingstetten/Schießen hatte schon fast Endspiel-Charakter. Es ging darum, die Teilnahme an der Abstiegsrelegation zu vermeiden. Doch nach dem 1:1 im Derby bleibt die Konstellation rund um die Zusatzschicht unverändert. Die Entscheidung wurde damit auf den letzten Spieltag vertagt.

500 Zuschauer waren nach Obenhausen gekommen. Sie wurden zwar nicht unbedingt mit einem sportlichen Leckerbissen belohnt, spannend war die Partie aber allemal. Ständig wurden die aktuellen Zwischenstände vom Spiel des Rivalen TSV Blaubeuren gemeldet. Die Kicker vom Blautopf führten zweimal, letztlich reichte es für sie aber nur zu einem Unentschieden. Ein Sieg des TSV Blaubeuren wäre vor allem für die SGM ein kleiner Rückschlag gewesen, weil Ingstetten/Schießen über die deutlich schlechteste Tordifferenz der drei Anwärter auf die Relegation verfügt.

Auch auf dem Platz sah es zunächst für die Roggenburger Spielgemeinschaft gar nicht gut aus. Erst ab der Mitte des zweiten Durchgangs änderte sich das Bild. Fabian Span (75.) und Andre Sauter (76.) setzten erste Duftmarken. Beim Führungstreffer stand allerdings der Gastgeber Pate. Der TSV Obenhausen verstolperte am eigenen Strafraum das Leder, Markus Mayer vollendete mit einem überlegten Schlenzer aus 18 Metern in den Winkel (81.). Am Ende war es jedoch wie so oft für Ingstetten/Schießen in dieser Saison. Spielertrainer Niko Berchtold rang nach der Partie um Worte. Vier Minuten zuvor hatte seine Mannschaft den Sieg aus den Händen gegeben und wieder einmal hatte ein krasser Abwehrschnitzer für den Rückschlag gesorgt. Obenhausens Uli Klar hatte Patrick Moll im Strafraum unter Druck gesetzt, den Ball durch einen Pressschlag gewonnen und den Abpraller mühelos zum 1:1 in die Maschen gesetzt (93.).