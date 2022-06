Bezirksliga-Topspiel

18:00 Uhr

SGM Ingstetten/Schießen in der Relegation

Die bereits abgestiegenen Thalfinger verkauften sich teuer und setzten Ingstetten/Schießen (am Ball Adrian Lecheler) gehörig unter Druck.

Lokal Der Sieg im letzten Spiel hilft der SGM Ingstetten/Schießen nichts mehr. Was besser werden muss, damit es mit dem Klassenerhalt klappt.

Von Michael Schuster

Die SGM Ingstetten/Schießen hat am letzten Spieltag zwar ihre Hausaufgabe erledigt, gebracht hat es allerdings wenig. Die Roggenburger Spielgemeinschaft muss trotz des 1:0-Sieges gegen den SV Thalfingen in die Abstiegs-Relegation. Die Konkurrenten aus Blaubeuren (gegen Langenau) und Obenhausen (gegen Staig) gewannen nämlich ebenfalls und schickten damit Ingstetten/Schießen aufgrund der schlechteren Tordifferenz in die Zusatzschicht.

