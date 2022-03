SV Thalfingen ist für die SGM Aufheim/Holzschwang nur ein Opfer

Plus Aufheim/Holzschwang fertigt den SV Thalfingen mit 5:0 ab. Bei dem geht es aber auch abseits des Platzes drunter und drüber.

Für den SV Thalfingen endete das Spiel der Fußball-Bezirksliga bei der SGM Aufheim/Holzschwang mit einer klaren 0:5-Niederlage. Bei den Kickern vom Donau-Ufer geht es aber auch sonst drunter und drüber.