TSV Obenhausen verliert Derby gegen Aufheim/Holzschwang

Plus Trainer Andreas Miller vom TSV Obenhausen spricht von einer unverdienten Niederlage gegen Aufheim/Holzschwang. Der Kollege ist anderer Meinung.

Mit dem 1:0-Sieg im Derby beim TSV Obenhausen wuchs der Abstand der SGM Aufheim/Holzschwang auf die Kellerregion der Fußball-Bezirksliga auf sieben Zähler an. Obenhausen hingegen liegt weiter nur drei Punkte über dem Strich.