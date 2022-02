Biathlon

vor 18 Min.

Biathlon: So funktioniert die erfolgreiche Talentschmiede des DAV Ulm

Mareike Braun ist eines der Aushängeschilder der Biathlon-Abteilung im DAV Ulm. Die 21-Jährige startet ab kommender Woche bei der Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaft in Soldier Hollow in den USA.

Plus Immer wieder schaffen es Talente des DAV Ulm an die nationale Spitze. Zwei Sportlerinnen vom Trainingszentrum in Dornstadt dürfen jetzt sogar zur Weltmeisterschaft in die USA.

Von Stephan Schöttl

Gold für Denise Hermann im Einzel über 15 Kilometer, Bronze für die Frauen-Staffel – die deutschen Biathletinnen waren bei den Olympischen Spielen in Peking ganz vorne dabei. Es sind die großen, die emotionalen Momente einer Sportkarriere, von der alle träumen. Vor allem der Nachwuchs, der in den Leistungszentren trainiert. Eines dieser Biathlonzentren, das jüngste in Baden-Württemberg, steht in Dornstadt und ist das Zuhause des DAV Ulm. Seit vielen Jahren betreibt die Abteilung dort großen Aufwand, der sich wiederum in den starken Leistungen der Mädchen und Buben niederschlägt. Doch was steckt dahinter?

