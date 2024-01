Julia Tannheimer aus Ulm mischt in Ruhpolding die Biathlon-Elite auf

Bei ihrer Premiere im Biathlon-Weltcup bleibt Julia Tannheimer aus Ulm fehlerfrei und läuft in Ruhpolding auf Rang 15. Am Sonntag darf sie erneut ran.

Ihr gehört zweifelsohne die Zukunft im deutschen Biathlon-Team. Felix Bitterling, Sportdirektor beim Deutschen Skiverband (DSV) ist ohnehin schon überzeugt davon. Am Freitag lieferte Julia Tannheimer den eindrucksvollen Beweis. Die 18-Jährige vom DAV Ulm durfte in Ruhpolding erstmals bei einem Weltcup-Rennen ran - und lief sensationell auf Rang 15.

In den vergangenen Tagen hatte Tannheimer kaum eine Gelegenheit ausgelassen, sich an den großen Biathlon-Zirkus zu gewöhnen, an das ganze Drumherum, die vielen Fans und Medienvertreter aus aller Welt. Bei der Frauen-Staffel am Mittwoch fieberte die Ulmerin am Streckenrand mit, trainiert wurde all die Tage fleißig. Und das hat sich nun ausgezahlt. Am Freitag feierte die Schüler, die das Skiinternat in Furtwangen besucht, ein Debüt auf höchstem internationalen Niveau, das es in sich hatte. Die Ulmerin traf im Sprintrennen über 7,5 Kilometer alle zehn Schüsse, erst fünf im Liegen, dann fünf stehend. Auch in der Loipe überzeugte sie. "Das Rennen war echt super. Ich bin so schnell los, weil ich so angefeuert wurde. Mich hat das voll gepusht, dass die Fans gejubelt haben. Das war richtig cool", sagte sie im Ziel. 11.500 Zuschauerinnen und Zuschauer jubelten dem großen Talent zu.

Am Sonntag darf Julia Tannheimer in der Verfolgung nochmal ran

Tannheimer wurde für ihren starken Auftritt gleich doppelt belohnt: Als 15. darf sie am Sonntag (14.40 Uhr) aus aussichtsreicher Position beim Verfolgungsrennen über zehn Kilometer noch einmal in Ruhpolding starten. Das war ihr großes Ziel. Außerdem erfüllte sie mit der tollen Platzierung sogar schon die halbe Norm für die Weltmeisterschaften in einem knappen Monat im tschechischen Nove Mesto.

Die 18-Jährige war drittbeste Deutsche. Besser waren nur die deutlich erfahreneren Janina Hettich-Walz auf Rang sechs und Franziska Preuß als Neunte. Der Sieg ging an die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold.