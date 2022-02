So läuft es für die Ulmer Biathlon-Talente bei der WM in den USA

Plus Mit Mareike Braun und Julia Tannheimer sind gleich zwei Nachwuchs-Biathletinnen des DAV Ulm bei der Junioren-WM in Soldier Hollow dabei. Bisher lief es prima für die beiden jungen Sportlerinnen.

Für den Biathlon-Nachwuchs ist es der Höhepunkt des Jahres: Noch bis 3. März finden in Soldier Hollow in den USA die Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften statt. 157 Sportlerinnen und 181 Sportler aus 33 verschiedenen Nationen sind dabei - und auch zwei Ulmerinnen. Für Mareike Braun und Julia Tannheimer von der Biathlon-Abteilung des DAV Ulm begannen die Wettkämpfe im US-Bundestaat Utah vielversprechend. Sie gehen dort auf die Strecke, wenn es bei uns schon Nacht ist. Die Daumen werden zuhause freilich trotzdem fest gedrückt. Für beide ist es ein großes Abenteuer fernab der Heimat.