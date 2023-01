Für den FC Blaubeuren wird es ganz eng

Plus Es muss gespart werden, dazu sind nur drei Torhüter und 15 Feldspieler bereit. Die erste Mannschaft spielt trotzdem weiter, die zweite Garnitur wurde abgemeldet.

Erst waren es nur Gerüchte, nun wurden Fakten geschaffen. Im Gegensatz zu den im Buschfunk kolportierten Botschaften zieht der FC Blaubeuren jedoch lediglich seine zweite Garnitur aus dem Spielbetrieb in der Fußball-Kreisliga A zurück, die erste Mannschaft spielt in der Landesliga weiter.