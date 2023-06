Bonn

11.06.2023

Diesmal wehrt sich Ratiopharm Ulm nur abseits des Spielfelds

Plus Die Ulmer gewinnen das erste Spiel in Bonn und verlieren das zweite sehr deutlich. An der möglicherweise gestörten Nachtruhe allein liegt das bestimmt nicht.

Von Pit Meier

Es wird mit psychologischen und vielleicht auch fiesen Tricks gearbeitet in der Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft. In der Nacht zum Sonntag wurde in der Nähe des Bonner Teamhotels von Ratiopharm Ulm ein Feuerwerk abgebrannt und schnell machte die Vermutung die Runde, dass damit die Nachtruhe der Mannschaft gestört werden sollte. Viel ausgeschlafener wirkten dann am Abend tatsächlich die Telekom Baskets Bonn. Die gewannen Spiel zwei der Serie klar mit 104:75, nachdem die Ulmer am Freitag Spiel eins noch mit 79:73 geklaut hatten. Matchball wird also eine der beiden Mannschaften erst nach der nächsten Partie am Mittwoch (20.30 Uhr) in der Ratiopharm-Arena haben.

Am Sonntag vergeigte Ulm das Spiel im zweiten Teil des zweiten Viertels. Nachdem die Gäste zunächst mit einer 10:0-Serie zum 26:26 ausgeglichen hatten, konnten sie dann plötzlich nicht mehr mithalten mit der Intensität und der Galligkeit des Gegners. Bonn zauberte in den verbleibenden fünfeinhalb Minuten vor der Halbzeit einen 19:3-Lauf aufs Parkett und ging mit einer klaren 45:29-Führung in die Kabine. Die Spieler der Mannschaft, die ja nicht zufällig Hauptrunden-Erster geworden ist, hatten ganz klar die Bretter dominiert und sich allein zehn Offensivrebounds geschnappt. Auf Ulmer Seite kam von den beiden Brasilianern schon bis dahin vorne arg wenig: Zwei Punkte von Bruno Caboclo und lediglich zwei von der Freiwurflinie von Yago dos Santos. Wobei 29 Zähler insgesamt natürlich auch für die gesamte Mannschaft alles andere als ein Beleg offensiver Spielkunst sind.

