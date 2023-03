Das war mehr als nur ein Fingerzeig von Ratiopharm Ulm

Plus Die Ulmer Basketballer beweisen im Eurocup, dass sie lernfähig sind. Ein Spieler hat zwar Foulprobleme, aber andere schieben sich in den Vordergrund.

Eine der positiven Erkenntnisse: Die Spieler von Ratiopharm Ulm sind lernfähig. In der Bundesliga hatten sie am vergangenen Samstag gegen Crailsheim im letzten Viertel noch einen Zwölfpunkte-Vorsprung verdaddelt und verloren. Im Basketball-Eurocup lagen sie im französischen Bourg en Bresse zur Halbzeit sogar mit 19 Zählern vorn, es wurde erneut spannend, aber Ulm brachte diesmal einen 85:78-Sieg über die Ziellinie.

Die vermeintliche Vorentscheidung in dieser Partie fiel in den letzten sechs Minuten des zweiten Viertels, als Ulm sich mit einem 19:1-Lauf von 35:34 auf den Pausenstand von 54:35 absetzte. Nicht einmal anderthalb Minuten nach Wiederbeginn und nach einem 6:0-Lauf der Franzosen sah sich dann Trainer Anton Gavel bereits zu einer Auszeit gezwungen. Die Aufholjagd von Bourg en Bresse konnte er damit zunächst nicht stoppen. Die Mannschaft um die früheren Bundesligaspieler Frantz Massenat und Isiaha Mike robbte sich in der Folge immer wieder auf fünf, sechs Punkte ran, Ulm hatte jedoch stets eine Antwort. Hätte allerdings Jordan Floyd 50 Sekunden vor Spielende beim Stand von 74:80 aus Sicht der Gastgeber einen freien Dreier getroffen, es wäre noch einmal richtig eng geworden. Aber der Wurf ging vorbei und Ulm gewann dieses aus mehreren Gründen ganz und gar nicht einfache Spiel.

Ratiopharm Ulm gewinnt in Frankreich

Weil Robin Christen nach wie vor verletzt fehlte, gehörten nur noch neun Spieler zur engeren Rotation. Einer von denen, nämlich Bruno Caboclo, hatte wieder einmal Foulprobleme und spielte deswegen eine nicht ganz so große Rolle wie sonst. Am Ende waren es zwar trotzdem 16 Punkte für den Brasilianer, aber seine Arbeitszeit betrug nur 18 Minuten. Einige der Kollegen sprangen in die Bresche. Etwa Juan Nunez mit 15 Punkten, vier Rebounds und fünf Korbvorlagen, in erster Linie aber Josh Hawley mit ebenfalls 15 Punkten, sechs Rebounds, fünf Ballgewinnen und einer Reihe von ganz spektakulären Aktionen.

Die Ulmer sind jetzt Tabellendritter in der Vorrundengruppe A und bleiben das auch, wenn sie am kommenden Mittwoch das letzte Vorrundenspiel gegen den bereits ausgeschiedenen rumänischen Vertreter Cluj gewinnen. Im Achtelfinale hätte der Bundesligist dann Heimrecht und zwar gegen die Mannschaft aus der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica. Für Fedor Zugic würde das ein Wiedersehen mit seinem Heimatverein bedeuten. Wobei der junge Mann ein Rätsel bleibt. Nach seinem Riesenspiel gegen Ljubljana eine Woche zuvor war Zugic in Frankreich wieder kein Faktor.