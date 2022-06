Bowling

17:45 Uhr

Bowling-Champion Fabian Kloos kämpft gegen die Klischees

Lokal Fabian Kloos aus Nersingen ist deutscher Meister im Bowling. Er spricht von einer Herausforderung von Körper und Geist und wehrt sich gegen das Kneipensport-Image.

Von Stephan Schöttl

Burger, Bier und Bowling, mit den Kumpels mal eine ruhige Kugel schieben, so wie das Al Bundy, die Kultfigur aus der US-Sitcom „Eine schrecklich nette Familie“ gerne tut – nein, das ist so gar nicht sein Ding. Wenn Fabian Kloos eine Bowlingbahn betritt, dann packt ihn jedes Mal der Ehrgeiz. Der 24-Jährige aus Nersingen ist einer der besten Bowling-Sportler in Deutschland, zählt seit vielen Jahren zum Stamm der Nationalmannschaft und gewann vor wenigen Tagen bei der deutschen Meisterschaft in Unterföhring den ersten Einzeltitel in seiner Laufbahn.

