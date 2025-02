Felix Sturm arbeitet in der Ratiopharm-Arena an seinem Traum

Es ist schon etwas mehr als zwölf Jahre her, dass in der Ratiopharm-Arena zuletzt ganz großes Box-Spektakel geboten wurde. Damals bestritt (und verlor) Rola El-Halabi ihren Comeback-Kampf gegen die Deutsch-Italienerin Lucia Morelli. Es war die persönliche Tragödie der gebürtigen Libanesin, die damals für ein gewaltiges und weltweites Medieninteresse sorgte. Zwei Jahre zuvor hatte ihr eigener Stiefvater sie unmittelbar vor einem Kampf in der Kabine durch Schüsse in die rechte Hand, in ein Knie und beide Füße schwer verletzt. Ganz so groß wird das Ballyhoo nicht sein, wenn am Samstag an selber Stelle Felix Sturm im fortgeschrittenen Sportleralter von 46 Jahren im Halbschwergewicht gegen den klaren Außenseiter Benjamin Blindert aus Euskirchen in den Ring steigt. Es geht dabei zwar nur um den schwer definierbaren Gold-Titel des immerhin bedeutenden Weltverbands WBA. Aber es boxt ein Mann, den man in einem Atemzug nennen muss mit Legenden wie Henry Maske, den Klitschkos oder Arthur Abraham und der ebenso wie Rola auch außerhalb des Rings für Schlagzeilen gesorgt hat.

Felix Sturm ist fünffacher Weltmeister

Felix Sturm ist fünffacher Weltmeister und er hat mindestens einen Kampf abgeliefert, der in die Geschichtsbücher dieses Sports eingegangen ist. Am 5. Juni 2004 kämpfte er im MGM-Grand-Hotel von Las Vegas als krasser Außenseiter gegen Óscar de la Hoya und er hatte den als fast unschlagbar geltenden Amerikaner mexikanischer Abstimmung am Rande einer Niederlage. Sturm verlor trotzdem nach Punkten, obwohl er nach Überzeugung der meisten Beobachter der klar bessere Mann war. Der Skandalkampf gilt als weiterer Beweis für die These: Wer in Amerika gegen einen Amerikaner gewinnen will, der braucht einen K. o.

Die Geschichte, die außerhalb des Rings spielt: Der als Adnan Catic in Leverkusen geborene Mann mit bosnisch-herzegowinischen Wurzeln wurde vor einigen Jahren wegen Steuerhinterziehung, Dopingvergehen und Körperverletzung zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt, die er im offenen Vollzug verbüßen durfte.

Um Geld geht es Sturm im Herbst der Karriere nicht mehr, das versichert er in einem Interview, das der Veranstalter Agon-Sports veröffentlicht hat: „Geld war nie meine Motivation. Sonst hätte ich schon vor langer Zeit aufgehört.“ Der zweifache Vater vergleicht sich mit Fußballern wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi: „Die hatten schon vor zehn oder 15 Jahren mehr als ausgesorgt für gefühlt 100 Generationen.“ Ronaldo und Messi spielen immer noch, Sturm boxt immer noch: „Es geht um die Liebe zum Sport, um das Feuer, das immer noch brennt. Das will man so lange auskosten, wie es möglich ist.“

Der große Traum von Sturm ist ein sechster WM-Titel und den will er sich noch in diesem Jahr holen. Dass einer der vier großen Weltverbände deswegen bei ihm anklopft, das hält er für „mehr als realistisch.“ Der Kampf gegen Benjamin Blindert ist eine Art Einstieg. Sturm weiß, was am Samstag nötig ist, damit sein Traum vielleicht wahr wird: „Ich muss ihn klar und deutlich schlagen. Ich muss von der ersten Sekunde an dominieren.“ Diese Aufgabe geht er mit ganz viel Selbstvertrauen an: „Ich weiß, dass ich der viel, viel bessere Boxer bin.“

Acht Boxkämpfe in der Ratiopharm-Arena

Insgesamt werden am Samstag in der Ratiopharm-Arena von 17.45 Uhr an acht Profikämpfe ausgetragen, darunter ab 21 Uhr drei Titelkämpfe. Das Duell zwischen Felix Sturm und Benjamin Blindert bildet natürlich den Abschluss der Veranstaltung.