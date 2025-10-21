Yannick Müller boxt sich durch

In diesem Räumen an der Memminger Straße wurden Rola El-Halabi und Nikki Adler zu Weltmeisterinnen geformt. Jetzt reift im Neu-Ulmer Mekong-Boxgym von Tommy Wiedemann wieder ein Riesentalent heran, dem die Fachwelt eine große Karriere zutraut und der auch selbst überaus ehrgeizige Pläne hat. Der 16-jährige Yannick Müller will – natürlich – Profi werden: „Aber erst später. Vorher möchte ich noch an Olympischen Spielen teilnehmen.“ Diesen Zielen ordnet der junge Neu-Ulmer fast alles unter.

Der Tagesablauf von Yannick Müller ist eng getaktet. Von 7 bis 16.15 Uhr arbeitet er als Auszubildender im Trockenbau, danach geht er meistens noch mit dem Familienhund Gassi. Die Abendstunden verbringt er mit Trainer Tim Ritscher im Mekong-Gym oder er arbeitet beim Joggen oder Schwimmen an der Kondition. Und wenn es mal gilt, vor einem Kampf ein paar Pfunde abzutrainieren, um auf das Gewichtslimit von 75 Kilogramm zu kommen, dann schwitzt Yannick mit vier Pullis und zwei Hosen am Leib beim Seilspringen. Wird ihm das nie zu viel? „Überhaupt nicht. Als Boxer lebe ich meinen Kindheitstraum. Andere Jungs wollen Fußball spielen, das war nie das meine. Ich wollte immer schon boxen.“

Damit angefangen hat Yannick Müller im Alter von sechs, sieben oder acht Jahren – so genau weiß er das gar nicht mehr. Aber zuletzt hat sich das gewissenhafte und disziplinierte Training mehrfach ausgezahlt. Im vergangenen Jahr wurde Müller in seiner Gewichtsklasse U17 schwäbischer Meister, in diesem Jahr wurde er südbayerischer und deutscher Meister. Es folgten mehrere Ländervergleiche gegen Irland, Rumänien und Hessen, die Bayern gewannen sie auch dank Yannick Müller alle. Die Belohnung war die Berufung in die deutsche B-Nationalmannschaft. Es folgte als nächster Meilenstein in seiner jungen Karriere die Teilnahme am Qualifizierungslehrgang für die Europameisterschaft am Olympiastützpunkt in Kienbaum bei Berlin.

Nach Siegen über drei andere Spitzenboxer aus anderen Bundesländern war klar: Der junge Neu-Ulmer hat sein EM-Ticket sicher. Insgesamt hat Yannick 16 seiner bisher 17 Kämpfe gewonnen. Die einzige und völlig unnötige Niederlage resultiert aus einem nicht geahndeten Tiefschlag seines Gegners.

Boxen ist bei den Müllers übrigens inzwischen eine Familienangelegenheit. Der Vater und der Opa haben Yannick von Beginn an unterstützt. „Aber meine Mutter war dagegen.“ Das hat sich geändert. „Inzwischen ist sie sein größter Fan“, sagt Trainer Ritscher schmunzelnd. Und wenn ihr Yannick erst einmal bei Olympischen Spielen in den Ring steigt, dann wird sie bestimmt noch stolzer auf den Junior sein.