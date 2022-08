Breitensport

vor 5 Min.

Mit dem Sportabzeichen in Silber oder Bronze gibt er sich nicht zufrieden

Herbert Steck ist eine echte Sportskanone. Der rüstige Senior hat in diesem Jahr bereits zum 50. Mal das Deutsche Sportabzeichen errungen. Zum 50. Mal in Gold. Auch Radfahren gehört zum Programm.

Lokal Herbert Steck vom TSV Neu-Ulm hat zum 50. Mal das Deutsche Sportabzeichen in Gold errungen. Der 83-Jährige ist fit wie ein Turnschuh und denkt noch lange nicht ans Aufhören.

Von Stefan Kümmritz

Wenn man Herbert Steck auf seinem Rennrad auf der Tartanbahn des Neu-Ulmer Dietrich-Lang-Stadions fahren sieht, kann man nicht glauben, dass der Mann mit dem Sturzhelm und dem Fechter-T-Shirt ein Senior mit 83 Jahren ist. Rank und schlank kommt er daher und hat als Sportler schon mächtig viel geleistet. In diesem Sommer hat er zum 50. Mal das Deutsche Sportabzeichen errungen. Zum 50. Mal in Gold. „Mit Silber und Bronze habe ich mich nie abgegeben“, sagt Steck schmunzelnd. Es dürfte wenig Menschen in Deutschland geben, die das geschafft haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen