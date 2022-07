Seit 60 Jahren gibt er die Kommandos in den Turnstunden des TSV Neu-Ulm

Lokal Günter Kammerer aus Pfuhl ist seit 60 Jahren Übungsleiter. Was er von seinen Senioren verlangt, das macht er selbst vor. Die besondere Liebe der Gruppe gehört einer Ballsportart.

Mittwoch, kurz vor 20 Uhr. Mehrere ältere Herren bummeln mit Sporttaschen zur Neu-Ulmer Weststadtschule. Mittendrin ist der Pfuhler Günter Kammerer, knapp 79 Jahre alt, früher Mitarbeiter unserer Zeitung, ehemaliger und langjähriger Stadtrat, in mehreren Vereinen tätig und nun bereits seit 60 Jahren erst Übungsleiter für Turnen und dann für Seniorengymnastik mit turnerischen Elementen beim TSV Neu-Ulm.