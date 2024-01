Breslau/Ulm

11.01.2024

Ratiopharm Ulm erledigt seine Pflichtaufgabe nicht

Trevion Williams (links gegen Artsiom Parakhouski) kratzte gegen Breslau an einem Triple-Double. In seiner persönlichen Bilanz stehen aber auch fünf Ballverluste. Foto: Imago/Mateusz Birecki

Plus In der Bundesliga gewinnen die Ulmer die Spiele, die sie gewinnen müssen. In Europa funktioniert das derzeit nicht einmal gegen eine Mannschaft wie Breslau.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Ihre Pflichtaufgaben in der Basketball-Bundesliga gegen Göttingen, den MBC, Braunschweig und Heidelberg haben die Spieler von Ratiopharm Ulm zuletzt trotz ihrer personellen Probleme mehr oder weniger souverän gelöst. Im Eurocup funktioniert das weniger gut. Nach dem 88:100 im polnischen Breslau stehen für den deutschen Meister im internationalen Wettbewerb drei Niederlagen in Folge zu Buche, dabei fielen auch diese Spiele in die Kategorie Pflichtaufgabe. Vor allem das gegen Breslau.

Die Mannschaft aus der 640.000-Einwohner-Stadt im Westen Polens hatte bis zum späten Mittwochabend im Eurocup nur eines von 13 Spielen gewonnen, sie ziert abgeschlagen das Tabellenende der Vorrunden-Gruppe B. Im Schnitt erzielt Breslau um die 75 Punkte pro Spiel, gegen die Ulmer Verteidigung waren es also 100. In der sicherlich nicht allzu starken polnischen Liga ist Breslau nur Zwölfter.

