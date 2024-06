Buch

18:00 Uhr

Alle Fans des TSV Buch sind Sportstars

Plus Johannes Paul nimmt die Auszeichnung stellvertretend für die Fans des TSV Buch entgegen. Jetzt verlässt er seinen „Herzensverein“ und tritt seine erste Stelle als Cheftrainer an.

Von Pit Meier

Den Sieg im Mai bei der Wahl zum Sportstar des Monats betrachtet Johannes Paul gar nicht so sehr als persönliche Auszeichnung. Seiner Meinung nach haben all die Menschen gewonnen, die am 1. Mai im Halbfinalspiel des württembergischen Verbandspokals zwischen dem TSV Buch und dem VfR Aalen für diese unvergleichliche Atmosphäre gesorgt haben. Also die etwa 200 Fußballfreunde, die sich selbst als „Black Block Buch“ bezeichnen. Das ist kein eingetragener Verein und kein Fanclub im eigentlichen Sinne, sondern eher ein loser Zusammenschluss von Leuten, deren Herzen für den Kultklub aus dem Rothtal schlagen, den Johannes Paul selbst „meinen Herzensverein“ nennt. Für all diese Menschen nimmt er die Auszeichnung gerne und stellvertretend entgegen.

Zwei Wochen lang haben er und seine Mitstreiter damals an der Choreografie für das Spiel gegen Aalen gebastelt und für eine unvergleichliche Atmosphäre gesorgt. Die Mannschaft des TSV Buch dankte es ihnen mit einer herausragenden Leistung, bei der 2:4-Niederlage brachte der Landesligist den drei Klassen weiter oben spielenden VfR Aalen in gewaltige Verlegenheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen