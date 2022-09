Buch

04.09.2022

Auf dem Feld gibt es für den TSV Buch weniger Grund zur Freude

Lokal Der TSV Buch kassiert gegen Aufsteiger Blaubeuren eine heftige Heimniederlage.Der Sieger hinterlässt in erster Linie einen sportlich guten Eindruck.

Von Jürgen Schuster

Trotz einer halbwegs ausgeglichenen ersten Halbzeit fing sich der TSV Buch am Samstag seine zweite Heimniederlage der Saison in der württembergischen Fußball-Landesliga ein. Bei seinem 4:1 war der FC Blaubeuren den Buchern spätestens nach dem Führungstreffer von Ilir Tupella (43.) deutlich überlegen. Zuvor hatte FC-Schlussmann Krystian Rudnicki zunächst bei einem Lattentreffer von Jan Freybott (22.) und dann bei einem Luftkampf mit Manuel Schrapp (38.) nicht gut ausgesehen. Sein Bucher Kollege Benjamin Maier und zwei seiner Vorderleute waren am 0:1 allerdings auch nicht unbeteiligt. Nach dem Seitenwechsel kam erst noch ein Warnschuss von Freybott in Richtung des Gästegehäuses, drei Minuten später traf Marko Covo mit einem herrlichen Schuss in den Winkel zum 0:2. Was dann ablief, fasste eine Bucher Zuschauerin treffend zusammen: „Blaubeuren ist einfach viel bissiger.“ Buch dagegen ging gegen den aufmerksamen und früh störenden Aufsteiger viel zu umständlich zu Werke. Zudem griffen die fußballspezifischen Mechanismen. Nach dem zweiten Tor erhöhten die Bucher das Risiko und fingen sich prompt die entsprechenden Konter ein. Robert Bartczak (68.), sowie Filip Lijesnic (74.) schlossen zwei dieser Angriffe erfolgreich ab. Der Ehrentreffer des TSV Buch resultierte aus einem Freistoß, bei dem Patrick Sailer erst an den Pfosten traf, über den Rücken des FCB-Keepers landete der Ball im Netz (77.). „Das war eine verdiente Niederlage. Die haben es gut gemacht, das muss man anerkennen“, gab Buchs Trainer Harry Haug hernach zu Protokoll. Der hervorragende sportlichen Eindruck der Blaubeurer an diesem Tag wurde jedoch getrübt durch ständige und überflüssige Diskussionen mit dem hervorragend leitenden Unparteiischen Tobias Brugger sowie weitere Mätzchen. Unrühmlicher Höhepunkt war dabei die Gelb-Rote Karte gegen Tupella (87.).

