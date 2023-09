Buch

03.09.2023

Beim TSV Buch geht der Schiri zu Boden

Plus Lange Behandlungspause und ein hart erkämpftes Unentschieden. Türkspor Neu-Ulm kann die vielen Ausfälle nicht kompensieren.

Von Jürgen Schuster

Mächtig strecken musste sich der TSV Buch im Heimspiel der württembergischen Fußball-Landesliga gegen den TSV Weilimdorf. Dass beim 1:1 wenigstens ein Punkt im Felsenstadion blieb, war dem notwendigen Dusel und einem überragenden Benjamin Maier zwischen den Bucher Pfosten zu verdanken. Zunächst ein Schreckmoment: Schiedsrichter Steve Henriß ging ohne Fremdeinwirkung zu Boden und musste minutenlang behandelt werden. Er konnte schließlich weitermachen und verhängte nach einer Viertelstunde einen Foulelfmeter gegen die Gäste. Fabian Zeh war unstrittig gefoult worden, Timo Leitner nutzte dies Chance zum 1:0 vom Punkt aus. Beim Ausgleich in der 27. Minute sah die Abwehr der Hausherren nicht gut aus. Tamer Harun-Fara hatte aus kürzester Distanz keine Mühe. Etwas später wurde es wild im Bucher Strafraum. Bei einer Doppelchance der Gäste musste Maier gegen Daniel Baierle sowie Dino Muijcic sein ganzes Können aufbieten, um den Rückstand zu verhindern (37.). Nicht zu verhindern war der Platzverweis gegen Moritz Spann. Die Rote Karte war zwar eine harte Entscheidung, das Foulspiel von Spann tief in der Weilimdorfer Hälfte allerdings komplett überflüssig (40.). Die erste Chance nach dem Seitenwechsel vergab Timo Leitner (49.). Dann herrschte wieder mächtig Betrieb im Strafraum des TSV Buch. Terry Offei zog auf und davon. Er scheiterte an der Unterkante des Querbalkens, den Nachschuss konnte Maier parieren (56.). Beim vermeintlichen 2:1 stand Timo Leitner etwas später klar im Abseits (63.).

TSV Buch: Maier – Kurz (67. Sönmez), Zwar, Voß, Zott – Egle (73. Riedel), Zeh, Spann, Sailer (90.+5 Paul) – Leitner, Yildiz (58. Schrapp).

