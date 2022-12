Buch

18:00 Uhr

Der TSV Buch ist Tabellenführer, aber der Trainer denkt defensiv

Plus Harry Haug spricht über alte und möglicherweise neue Saisonzieleund über die Gründe, weshalb es bei seiner Mannschaft so gut läuft.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Einige der Sprüche von Per Günther sind in Erinnerung geblieben. Bevor die Basketballer von Ratiopharm Ulm in der Saison 2011/12 von der Kuhberghalle in die Ratiopharm-Arena übersiedelten, da träumte man davon, mal wieder die Play-offs zu erreichen. Kurz vor Weihnachten war Ulm Tabellenzweiter und Günther wurde gefragt, ob man nun das Saisonziel neu definieren müsse. Der damals erst 23 Jahre alte Ulmer Spielmacher fand diese wunderbare Antwort: „Ich werde als Sportler sicher nicht sagen: Ich bin Zweiter und will Achter werden.“ Was das alles mit dem Fußball-Landesligisten TSV Buch zu tun hat? Der wollte in dieser Saison so wie eigentlich immer nicht absteigen. Nach dem 2:1-Sieg in Neresheim am Samstag überwintert Buch aber als Tabellenführer. Also stellen wir Trainer Harry Haug doch dieselbe Frage, die damals auch Per Günther beantworten musste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen