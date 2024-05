Für den TSV Buch gibt es Planungssicherheit

Auch Blaubeuren und die SSG Ulm bleiben sicher in der Landesliga. Srbija Ulm ist auf einem guten Weg und Türkspor Neu-Ulm hofft weiterhin auf die Aufstiegs-Relegation.

Für ein Trio herrscht spätestens seit dem vergangenen Samstag Klarheit, die beiden anderen Mannschaften bangen und hoffen noch. Der TSV Buch, Blaubeuren und die SSG Ulm können sicher für eine weitere Spielzeit in der württembergischen Fußball-Landesliga planen. Srbija Ulm befindet sich nach dem wichtigen 3:1-Sieg beim direkten Kontrahenten MTV Stuttgart ebenfalls auf einem guten Weg und Türkspor Neu-Ulm hat weiter Chancen auf die Relegation zur Verbandsliga.

Bereits am vergangenen Freitagabend kam Buch zu einem 2:2-Unentschieden gegen den Donzdorfer JC. In einem guten Landesligaspiel war Donzdorf zwar einen Tick besser, aber die Gastgeber gaben sich trotz eines zweimaligen Rückstands nicht auf. Der Donzdorfer Nermin Ibrahimovic traf aus der Distanz zum 0:1 (28.). Robin Egle glich unmittelbar nach dem Seitenwechsel erstmals aus (47.). Pietro Maglio stellte schnell wieder die Gästeführung her (50.). „Da haben wir uns etwas dusslig angestellt“, kommentierte der Bucher Abteilungsleiter Steffen Amann, der anschließend mit mehreren Spielern das Ikarus-Festival in Memmingen besuchte. Niklas Riedel zeichnete schließlich für den 2:2-Endstand verantwortlich (64.) und beseitigte so die Restzweifel am Bucher Ligaverbleib. Im Rahmen dieses Spiels wurde übrigens noch Buchs langjähriger Schlussmann Patrick Negele in den Ruhestand verabschiedet.

TSV Buch: Negele – Zott, Trum, Zwar, Spann (60. Kurz) – Riedel (88. Sailer), Sönmez (68. Ebner), Amann, Voß (77. Freybott) – Egle (88.Yildiz), Leitner.

„Pflichtaufgabe erledigt“: Viel mehr hatte Ünal Demirkiran nicht zum 3:0-Sieg seiner Mannschaft zu sagen. Der Trainer von Türkspor Neu-Ulm sprach noch von einem verdienten Dreier gegen den bereits abgestiegenen VfL Kirchheim und davon, dass man eigentlich den Sack viel früher hätte zumachen müssen. Kurz vor der Halbzeitpause war Liridon Elezaj mit dem 1:0 zur Stelle (45.). Fünf Minuten nach der Pause erhöhte Elezaj auf 2:0. Spätestens damit war die Kirchheimer Gegenwehr erlahmt und Miguel Malheiro Araujo traf zum aus Gästesicht noch schmeichelhaften Endstand von 3:0 (59.). Weil der Türkspor-Konkurrent TSV Weilimdorf zeitgleich seine Hausaufgaben gegen den SV Neresheim erfolgreich erledigte, bleibt es beim Kopf-an-Kopf Rennen um die Vizemeisterschaft in der Landesliga und die Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation zur Verbandsliga.

Türkspor Neu-Ulm: Özer – Owusu (83. Cordos), Durmus, Korkmaz, Bobas – Kidane, Elezaj (70. Tupella), Cumur, Tastan, Sahin (77. Yilmaz) – Malheiro Araujo.

Planungssicherheit hat man seit Samstag auch bei der SSG Ulm. „So früh hatten wir den Klassenerhalt noch nie sicher“, freute sich SSG-Pressewart Florian Strobel über das Ulmer 1:0 beim TSGV Waldstetten. „Das war eine ganz starke Leistung von uns“, lobte Strobel noch die Leistung des Teams. Bei einer konsequenteren Chancenverwertung wäre der Sieg vermutlich komfortabler ausgefallen. Niklas Kraus (8.), Björn Haußer (20.) sowie wiederum Kraus (79.) ließen ihre guten Möglichkeiten nämlich ungenutzt. Strobel sprach außerdem von einem offenen Schlagabtausch und einer hektischen zweiten Halbzeit. Ruben Beneke schoss die SSG Ulm gleich nach dem Seitenwechsel per Foulelfmeter in Führung. Simon Müller war zuvor gefoult worden (49.). Beneke handelte sich kurz vor dem Abpfiff des Spiels allerdings auch noch den roten Marschbefehl, wegen Beleidigung eines Gegenspieler ein (85.).

SSG Ulm: Enderle –M. Walter, B. Walter, Bölstler, Haag – Müller (80. Beer), Beneke, Strobel, Haußer – Kraus (88. Capasso), Streiter.

Auch der FC Blaubeuren wird in der kommenden Saison den Fußballbezirk Donau/Iller in der Landesliga vertreten. Die Mannschaft vom Blautopf kam am Samstag zu einem 3:2 Heimsieg über den SC Geislingen.