Der Sieg im WFV-Pokal wurde beim TSV Buch lange gefeiert

Dem Vernehmen nach endete die Party erst am nächsten Tag. Aber jetzt steht wieder der Alltag in der Landesliga auf dem Programm.

Die Pokalfeierlichkeiten sind beendet und die Kopfschmerzen danach dürften sich verflüchtigt haben. „Ich hatte Frühschicht und musste mich zusammenreißen“, erzählt der Bucher Abteilungsleiter Steffen Amann. Ihm war wiederum berichtet worden, dass die Party bis weit in den nächsten Tag hinein andauerte. Nach dem Einzug ins Halbfinale des WFV-Pokals ist beim TSV Buch nun aber wieder Alltag in der württembergischen Fußball-Landesliga angesagt. Um 15 Uhr spielt er am Sonntag beim TSV Bad Boll. Der hat es zuletzt mit einem 5:2 gegen Türkspor Neu-Ulm ebenfalls krachen lassen.

Analyse bei Türkspor Neu-Ulm

„Wir haben intern ein paar Sachen angesprochen“: Türkspor-Trainer Ünal Demirkiran berichtet von einer detaillierten Analyse dieser Schlappe und von guten Gesprächen mit seinen Spielern: „Ich habe etwas in sie hineingehorcht.“ Jetzt hofft der Neu-Ulmer Trainer auf eine entsprechende Reaktion der Mannschaft. Die tritt am Sonntag (15 Uhr) beim hoch gefährdeten MTV Stuttgart an.

Von einer ganz ähnlichen Situation wie in der Vorrunde spricht Nick Hausner. Der Trainer der SSG Ulm erinnert sich noch genau an das Hinrundenspiel gegen Germania Bargau in Gögglingen. Bargau, damals wie jetzt Tabellenletzter, siegte seinerzeit im Ulmer Süden mit 1:0. Mehr Zielstrebigkeit fordert Hausner nun vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) von seinen Spielern. Hausner hat den Bargauer 1:0-Erfolg beim SV Neresheim am Karsamstag sehr wohl zur Kenntnis genommen: „Ich hoffe, das war ein Warnschuss für uns. Die haben sich scheinbar noch nicht aufgegeben.“

Bevor Srbija Ulm am Freitagabend der kommenden Woche bei der SSG Ulm zu Gast ist, bekommt es der Aufsteiger am Sonntag mit dem SV Neresheim zu tun.

Zur gleichen Zeit (15 Uhr) empfängt der FC Blaubeuren schließlich den TSGV Waldstetten am Blautopf.