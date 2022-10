Buch, Neu-Ulm

06:00 Uhr

Doppelpack für den TSV Buch und Türkspor Neu-Ulm

Beim TSV Buch wird die Situation in der Fußball-Landesliga allmählich brenzlig

Von Jürgen Schuster

Viel Entspannung ist da nicht, gleich zwei Mal muss der TSV Buch an diesem langen Wochenende in der württembergischen Fußball-Landesliga ran: erst in Bernhausen am Sonntag (15.30 Uhr), dann gegen Frickenhausen am Dienstag (14.30 Uhr). Beide Spiele haben es in sich. „Es sind Gegner in unserer Nähe“, stellt Trainer Harry Haug fest und er meint damit die Abstände in der Tabelle. Bernhausen hat nur drei Zähler weniger auf dem Konto als sein TSV Buch, dem allerdings eben noch das Nachholspiel am Dienstag gegen Frickenhausen fehlt. Nach fünf sieglosen Spielen steht man im Rothtal zwar noch nicht wirklich unter Druck, der Abstand zur Gefahrenzone ist trotzdem hauchdünn. Haug lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen: „Wir spielen nicht so schlecht, das Glück fehlt gerade.“ Jetzt soll es in Bernhausen endlich wieder klappen, sonst droht im ungünstigsten Fall der Sturz auf einen Abstiegsplatz. Der Bucher Trainer geht davon aus, dass dort auf dem Kunstrasen gespielt wird. Am Dienstag wird dann das vor vier Wochen witterungsbedingt beim Stand von 3:0 abgebrochene Spiel gegen Frickenhausen im Felsenstadion wiederholt.

