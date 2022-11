In der Fußball-Landesliga schaut jeder auch auf den Nachbarn

Plus Gegenseitige Hilfe ist möglich und erwünscht - vom TSV Buch bis zum FC Blaubeuren

Ziemlich verschachtelt kommt der 16. Spieltag der württembergischen Fußball-Landesliga an diesem Wochenende daher. Irgendwie und indirekt können sich die vier Teams aus dem Bezirk dabei gegenseitig helfen. Erstes Beispiel: der TSV Buch ist am Sonntag (14.30 Uhr) beim TSV Weilimdorf zu Gast. Der wiederum liegt mit einem beziehungsweise zwei Punkten Rückstand hinter der SSG Ulm und Türkspor Neu-Ulm auf einem direkten Abstiegsplatz.