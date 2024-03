Tritt auf die Euphoriebremse beim TSV Buch

Trotz des tollen Starts ins neue Jahr sind die Prioritäten beim TSV Buch klar. Auch Türkspor Neu-Ulm hat ein Heimspiel-

Erstmals in diesem Jahr haben die beiden bayerischen Vereine in der württembergischen Fußball-Landesliga am Wochenende Heimrecht. Bereits am Samstag (15 Uhr) hat Türkspor Neu-Ulm den TSV Weilimdorf zu Gast. Für das Team von Trainer Ünal Demirkiran geht es dann darum, einen unmittelbaren Konkurrenten auf Distanz zu halten.

Mächtig im Aufwind befindet sich derweil der TSV Buch. Zwei Siege in den ersten beiden Partien bilden den perfekten Auftakt ins Jahr 2024. Man habe selbst nicht damit gerechnet, räumt TSV-Abteilungsleiter Steffen Amann ein. „Die Stimmung ist natürlich super, jetzt wollen wir unsere Fans mit einem weiteren Sieg beschenken“, sagt Amann vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den kriselnden TSGV Waldstetten. Die Ostälbler haben im Gegensatz zu den Buchern ihre ersten beiden Spiele des Jahres verloren und taumeln gewaltig in Richtung Abstiegszone. „Wir brauchen noch vier Siege zum sicheren Klassenerhalt“, lautet derweil die Vorgabe in Buch. Trotz der nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz tritt Amann auf die Euphoriebremse: „Unsere Priorität ist klar, alles andere kommt danach.“

SSG Ulm hofft auf den direkten Klassenerhalt

Nach dem Sieg zum Jahresauftakt gegen Türkspor war die Niederlage vor einer Woche gegen Buch ein kleiner Rückschlag. Trotzdem darf sich die SSG Ulm weiter berechtigte Hoffnungen auf den direkten Klassenerhalt machen. Am Sonntag (15 Uhr) wartet mit der Partie beim TSV Bad Boll allerdings eine harte Nuss auf die Ulmer Vorstädter. Vor schweren Aufgaben stehen auch die beiden restlichen Vereine des Bezirksquintetts. Srbija Ulm wird am Samstag (15 Uhr) beim direkten Tabellennachbarn SC Geislingen erwartet, und der FC Blaubeuren bekommt es am Sonntag (15 Uhr) zu Hause mit dem Donzdorfer JC zu tun. (jürs)