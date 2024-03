Buch

Tauzieher des TSV Buch: Sie ziehen an einem Strang

Natürlich kommt es beim Tauziehen auch auf Kraft an – aber beileibe nicht nur. Wichtig sind auch Gleichgewicht, Ausdauer und ein fester Stand. Foto: Stefan Kümmritz

Plus Deutsche Meisterschaft und Bundesliga: Tauziehen hat eine große und lange Tradition beim TSV Buch. Die Sportart wird von jungen Männern und Frauen immer noch betrieben.

Von Stefan Kümmritz

Wenn acht Menschen an einem Strang ziehen, dann ist das eine gute Sache. Wenn diese Menschen das beim TSV Buch tun, dann handelt es sich um Sportler und Sportlerinnen, die sich dem Tauziehen verschrieben haben. Und wer denkt, dass das ein Sport ausschließlich für Zweimeter-Hünen ist, die mindestens 100 Kilogramm auf die Waage bringen, der sieht sich mächtig getäuscht. Beim Tauziehen kommt es natürlich auf Kraft an – aber beileibe nicht nur.

Ein fester Stand, ein möglichst waagrecht gespanntes Tau, Gleichgewicht und Ausdauer sind mindestens ebenso gefragt. Das höchste Gewichtslimit für ein Achter-Team liegt bei 700 Kilogramm. Es können also schon deswegen nicht ausschließlich Kolosse mit anpacken. Beim TSV Buch versuchen auch junge Frauen, den Gegner überzuziehen. Die treten aber natürlich in einer niedrigeren Gewichtsklasse an.

