TSV Buch feiert im WFV-Pokal den Halbfinal-Einzug

Der Landesligist schaltet im Pokal erneut eine höherklassige Mannschaft aus. Jetzt wartet der Sieger aus der Partie SSV Reutlingen gegen VfR Aalen.

Der TSV und der FC Saarbrücken - mehr als 300 Kilometer voneinander getrennt und irgendwie doch vereint. Zumindest was den Fußball und seine Pokalwettbewerbe anbelangt. Hatten die Saarländer im DFB-Pokal für Furore gesorgt, die Großen aufgemischt und waren dabei immerhin bis ins Halbfinale vorgestoßen, so gelang dieses Kunststück dem TSV Buch im WFV-Pokal. In dem waren die Bucher zunächst mit einem 2:1-Erfolg über den Verbandsligisten TSV Oberensingen ins Viertelfinale eingezogen. Am Mittwochabend wurde im Felsenstadion Türkspor Neckarsulm mit dem gleichen Ergebnis ausgeschaltet.

Unter dem Strich geht der Bucher Sieg nicht nur durchaus in Ordnung. Hätte der Gastgeber einige seiner vielen guten Kontermöglichkeiten genutzt, der Verbandsligazweite wäre mit einer deutlicheren Pleite auf die Heimreise geschickt worden.

TSV Buch im Halbfinale des Pokals

Allerdings hatte der tapfere Landesligist durchaus auch in den richtigen Momenten Glück. Zunächst wurde ein Neckarsulmer Angriff von Schiedsrichter Jan Streckenbach wegen eines Handspiels unterbunden (7.). Dann rettete Torhüter Benjamin Maier zusammen mit dem Querbalken gegen Bahadir Özkan (10.). Fast im Gegenzug stellten sich zwei Türkspor-Abwehrspieler reichlich ungeschickt gegen Manuel Schrapp an. Der behielt die Übersicht, bediente Timo Leitner mustergültig und der brachte den Ball mühelos zum 1:0 im Gästetor unter (12.). In der Folge verwickelten die Unterländer den Schiri permanent in Diskussionen. Die Folge: bis zur Pause hatte der bereits fünf gelbe Karten, vier davon wegen Meckerns, an Neckarsulmer Spieler verteilt.

Dass die auch Fußball spielen können, das blitzte allerdings auch immer wieder auf. Zunächst war die Bucher Hintermannschaft nicht im Bilde und kassierte den Ausgleich durch Shkemb Miftari (31.). Nur wenig später musste Maier mit einer Glanztat einen weiteren Einschlag verhindern (35.). Im Gegenzug allerdings setzte sich diesmal Leitner durch und bediente Schrapp. Dessen Schuss von der Strafraumgrenze schlug zur erneuten Bucher Führung im oberen Toreck ein.

Nach dem Seitenwechsel überstanden die Hausherren die zehnminütige Neckarsulmer Drangphase unbeschadet. Danach war die Partie wieder offener und Buch kam zu etlichen Kontermöglichkeiten. In der Schlussphase des spannenden Spiels traf Lothar Zwar zunächst nur den Pfosten des Gästetors (84.), in der Nachspielzeit scheiterten noch Schrapp (90.+1) und Dominik Amann. Der Bucher Trainer Harry Haug strahlte: „Wir sind über uns hinausgewachsen.“ Jetzt wartet der Sieger aus der Partie SSV Reutlingen gegen VfR Aalen auf ihn und seine Mannschaft.

TSV Buch: Maier – Spann, Zwar, Trum (54. Sönmez), Zott – Egle (90.+2 Ebner), Voß, Amann, Riedel (90.+2 Yildiz) – Schrapp, Leitner.