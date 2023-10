Buchbach

18.10.2023

Bange Blicke bis zum Schluss beim FV Illertissen

Es war auch in Buchbach spannend, was die Illertisser Bank um Holger Bachthaler (ganz links) zu sehen bekam. Foto: Roland Furthmair

Plus Der FV Illertissen dreht zwar das Spiel beim Schlusslicht TSV Buchbach. So spannend hätte es allerdings nicht sein müssen.

Von Hermann Schiller Artikel anhören Shape

Mit einer Energieleistung drehte der FV Illertissen in der bayerischen Fußball-Regionalliga das Spiel beim Tabellenletzten TSV Buchbach zu einem 3:2-Sieg. Zur Halbzeit führte noch Buchbach mit 2:1.

Mit den Tugenden Kampf, Zweikampfstärke und Einsatz wollte Buchbach im Abstiegskampf punkten. Den Dämpfer durch einen relativ frühen Rückstand steckte das Schlusslicht noch weg. Nico Fundel schoss die Illertisser nach zwölf Minuten von der Strafraumgrenze aus in Führung. In der Folge versäumte es die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler, ihre Führung auszubauen. Yannick Glessing vergab in der 18. Minute allein vor dem Tor, Furkan Kircicek brachte wenig später den Ball nach einer Hereingabe von Franz Helmer auch nicht an Torhüter Felix Junghan vorbei (22.). Später sagte Bachthaler zu dieser Phase: „Wir müssen eigentlich zwei bis drei Tore nachlegen. Dann bekommen wir zwei Gegentreffer, obwohl wir uns auf diese Situation vorbereitet haben.“ Seine Mannschaft kassierte nach einer knappen halben Stunde (24.) und kurz vor der Pause (41.) zwei Gegentore, die so nicht hätten fallen dürfen. Beim 1:1 setzte sich der Buchbacher Torjäger Sammy Ammari am Fünfer energisch durch, beim 2:1 für die Hausherren fühlte sich nach einer Ecke bei den Illertissern niemand für den Torschützen Nerman Mackic zuständig.

