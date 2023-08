Budapest/Ulm

Gespräch über das deutsche Desaster bei der Leichtathletik-WM

Plus Wolfgang Beck hat das deutsche Leichtathletik-Desaster in Budapest miterlebt. Ein Gespräch über Versäumnisse, Probleme und mögliche Lösungen.

Von Pit Meier

Aus deutscher Sicht war die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest ein Desaster: Das 70-köpfige deutsche Team hat erstmals in der Geschichte dieser Titelkämpfe keine einzige Medaille geholt, auch europäische Nationen wie Norwegen, die Niederlande, Italien und Schweden waren deutlich erfolgreicher. Wolfgang Beck war von Donnerstag bis Sonntag in der ungarischen Hauptstadt, neben Sightseeing stand für ihn natürlich auch ganz viel Sport auf dem Programm. Beck gilt schließlich in Ulm als der „Mister Leichtathletik“. Er war selbst Stabhochspringer und Zehnkämpfer, später Abteilungsleiter beim SSV Ulm 1846 und lange Jahre Cheftrainer. Wir haben mit Beck über die offensichtlichen Probleme in der deutschen Leichtathletik gesprochen und über mögliche Lösungen – und über Zehnkämpfer Manuel Eitel, der in Budapest für den SSV Ulm 1846 am Start war.

Mit welchen Gefühlen fahren Sie nach Hause, Herr Beck? Überwiegt die Enttäuschung über das deutsche Abschneiden oder die Freude darüber, bei diesem Event dabei gewesen zu sein?

