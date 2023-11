Burghausen

05.11.2023

Die Tore von Yannick Glessing reichen dem FV Illertissen nicht

Plus Yannick Glessing erzielt zwar seine Saisontreffer Nummer sieben und acht. Der FV Illertissen verliert trotzdem, weil die Abwehr zu viel zulässt.

Von Hermann Schiller

Vier Spiele war der FV Illertissen in der bayerischen Fußball-Regionalliga ungeschlagen geblieben, jetzt hat es ihn wieder erwischt. Beim SV Wacker Burghausen setzte es eine 2:3-Niederlage, der Gegner stellte damit erneut seine Heimstärke unter Beweis. Die sechste Auswärtsniederlage des FV Illertissen konnte auch Torjäger Yannick Glessing mit seinen Saisontoren Nummer sieben und acht nicht verhindern, weil seine Mannschaft große Schwächen in der Defensive offenbarte.

FV Illertissen verliert in Burghausen

„Wenn man auswärts drei Tore bekommt, dann ist das nicht gut verteidigt“, sprach FVI-Trainer Holger Bachthaler einen der Hauptgründe für die Niederlage an: „Mit so einer Abwehrleistung kann man keine Punkte mitnehmen.“ Dabei schienen die Illertisser durchaus auf einem gutem Weg, denn sie gingen nach einer guten halben Stunde mit 1:0 in Führung (33.). Yannick Glessing setzte sich durch und schweißte die Kugel aus relativ spitzem Winkel unter die Latte. Kurz davor hatte noch FVI-Torhüter Felix Thiel gegen den allein vor ihm auftauchenden Felix Bachschmid einen Rückstand verhindert. Beim Ausgleich der Gastgeber fast mit dem Pausenpfiff war er aber machtlos, als Andrija Bosnjak die Hereingabe von rechts an ihm vorbei ins Netz spitzelte. Bei seinem Treffer zum 2:1 kurz nach der Pause (47.) profitierte der Burghausener Mittelstürmer auch von einer Unentschlossenheit in der Illertisser Abwehr. Einen weiten Ball verlängerte Jasper Maljojoki auf Felix Bachschmid, bei dessen Hereingabe von der Torauslinie Bosnjak nur noch den Fuß hinzuhalten brauchte. Auch wenn dieser Treffer den Hausherren deutlich Auftrieb gab, schafften die Illertisser in der 70. Minute den Ausgleich. Erneut Glessing köpfte nach einer Flanke von Nico Fundel zum 2:2 ein. „Dann musst du halt auch mal ein 2:2 mitnehmen. Aber nein, wir bei einer Standardsituation nicht aufmerksam und kassieren das 3:2“, kommentierte Trainer Holger Bachthaler die entscheidende Szene.

