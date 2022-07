In Halbzeit zwei kommt der SSV Ulm 1846 Fußball auf Touren

Beim 3:0 gegen Oberligist Pforzheim im ersten Testspiel sind auch zwei langzeitverletzte Spieler dabei.

In seinem ersten Testspiel im Hinblick auf die kommende Regionalligasaison, das anlässlich des 75-jährigen Bestehens des FC Burlafingen auf dem Platz des Bezirksligisten ausgetragen wurde, bezwang der SSV Ulm 1846 Fußball Oberligist CfR Pforzheim aufgrund einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 3:0 (1:0). Die Partie wurde überschattet vom Tod des Burlafinger Vereinschefs Udo Lobgesang, die Teams spielten mit Trauerflor und legten vor dem Anpfiff eine Gedenkminute ein. Danach entwickelte sich vor nur 400 Zuschauern ein umkämpftes Spiel, in dem die Spatzen den längeren Atem hatten.

„Vieles lief noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen“, sagte der Ulmer Trainer Thomas Wörle hinterher: „Das war ein erster Schritt, es werden noch viele folgen müssen. Wichtig ist jetzt die Wettkampfpraxis.“ Vor allem in der ersten Halbzeit lief es bei den Ulmern noch nicht nach Wunsch. Sie leisteten sich eine Reihe von Fehlpässen und die Abstimmung in der Abwehr stimmte nicht. So hatte Pforzheim mehr vom Spiel und war in der Offensive gefährlicher als die Spatzen. In der 7. Minute hätte SSV-Keeper Marvin Seybold bei einem Schuss von Denis Lativovic keine Chance gehabt, aber der Ball ging an den Pfosten. Bei der ersten echten Ulmer Chance wurde Simon Klostermann im Strafraum gefoult. Der sonst so sichere Schütze Johannes Reichert scheiterte zwar am Torhüter, doch Klostermann selbst erzielte im Nachsetzen das 1:0 (41.).

Wörle wechselte zur Pause das Team komplett aus und nun lief es besser. Die Spatzen, die fast durchweg konsequent von hinten heraus kombinierten und lange Pässe vermieden, dominierten nun und der aufgerückte Thomas Geyer erhöhte auf 2:0 (61.). Die Ulmer waren zwar etwas müde, aber es reichte in der 75. Minute noch zum 3:0 durch Neuzugang Romario Rösch.

Auffallend war, dass auch die Langzeitverletzten Lennart Stoll, der sich oft rechts in den Angriff einschaltete und Marcel Schmidts recht fit wirkten. Tobias Rühle machte am Rande des Spielfelds Dehnübungen.