Chemnitz/Ulm

23.04.2023

Ratiopharm Ulm muss sich schnell aufrappeln

Plus Die Teilnahme an den Play-offs ist noch nicht sicher und die Belastung bleibt auch nach dem Aus im Eurocup hoch.

Wer erfolgreich in zwei Wettbewerben spielen will, der braucht vielleicht wirklich einen Kader, der nicht unbedingt so gut, aber zumindest so groß ist wie der von Alba Berlin und Bayern München. Ratiopharm Ulm hat nicht so viele Spieler und deswegen ist davon auszugehen, dass denen die Doppelbelastung zuletzt sehr zu schaffen gemacht hat. Im Basketball-Eurocup haben die Ulmer das Viertelfinale erreicht, doch es ist zu befürchten, dass dieses respektable Ergebnis ein bisschen zu Lasten des Brot-und-Butter-Wettbewerbs geht und das ist nun einmal die Bundesliga. Nur zwei Tage nach dem letzten Spiel im Eurocup in Ankara kassierten die Ulmer in Chemnitz eine 86:92-Niederlage und Kapitän Tommy Klepeisz sagte hinterer: „Am Ende haben die Körner gefehlt.“

Zuerst Braunschweig, dann Chemnitz: Das waren innerhalb von fünf Tagen zwei Niederlagen gegen Mannschaften, gegen die man eigentlich nicht verlieren sollte, wenn man von einer möglichst guten Ausgangsposition aus in die Play-offs starten will. Das Heimrecht im Viertelfinale können sich die Ulmer jetzt wohl endgültig abschminken. Vielmehr geht es zunächst darum, überhaupt die Teilnahme an den Play-offs abzusichern und dafür müssen sich die Schützlinge von Trainer Anton Gavel ganz schnell wieder aufrappeln. Der Eurocup ist zwar vorbei, die Doppelbelastung aber bleibt: Bereits am Dienstag (Spielbeginn 19 Uhr) kreuz die Oldenburger Mannschaft in der Ratiopharm-Arena auf, das Spiel gegen den MBC wurde auf den darauf folgenden Dienstag neu angesetzt.

